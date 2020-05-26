с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,5K

Баскетбол ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Бэйкера Американский защитник Рон Бэйкер покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.

Происшествия В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,1K

Общество В России у кошки подтвердился коронавирус В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест. 1,2K

Политика Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность» Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. 80

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 6

Экономика Принятый в СССР пенсионный возраст намерены вернуть россиянам Отмену пенсионной реформы и возвращение возраста выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно предполагает новый законопроект, принятия которого добиваются в Санкт-Петербурге, сообщает PRIMPRESS. 39

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 59

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 66

Политика В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 17