Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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Баскетбол
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь 25 мая в 14:58
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НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
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Вашингтон, 27 мая 2020, 08:27 — REGNUM Россия якобы перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, заявило Африканское командование вооруженных сил США (Africom).
REGNUM 01:27
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Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране.
Дни.ру 25 мая в 12:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал на своем канале в Youtube кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
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Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
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В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
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Российская газета 00:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
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По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Экономика
Принятый в СССР пенсионный возраст намерены вернуть россиянам
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Primpress.ru вчера в 15:30
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 25 мая в 21:13
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
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В Москве изменилась пропускная система
Российская газета 02:08
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Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37