Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
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Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
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Путин объявил даты проведения парада Победы и Бессмертного полка
Президент России Владимир Путин назвал дату парада Победы. Он сообщил, что мероприятие пройдет 24 июня.
IrkutskMedia вчера в 08:45
Космос
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Inc-news.ru 25 мая в 07:00
Наука
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
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Происшествия
Журналистов «Первого канала» спустили с лестницы в Кстове
Журналисты хотели получить комментарий от представителя администрации, куда пришли вместе жителями, но их там принять отказались.
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SpeedMe вчера в 04:56
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В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Авто
Рестайлинговый LADA Largus сфотографировали на тестах в Тольятти
Специалисты АвтоВАЗа запустили дорожные испытания обновленного автомобиля LADA Largus. Первые фотографии с тестов появились в Сети.
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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Новый инфекционный госпиталь заработал в Твери
Афанасий-бизнес 09:05
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04