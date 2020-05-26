Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
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Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
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Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной
Коммерсантъ 06:44
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В Сочи изменили название реки Хероты
В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
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Газета.Ru вчера в 12:04
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Здоровье
Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая
Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
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РИА Новости 09:27
Происшествия
В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток
Еще четыре факта взяток на сумму 2,9 миллиона рублей установлено в ходе расследования дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, сообщает региональное СУСК РФ.
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Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
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Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
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Газета.Ru 07:30
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Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
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REGNUM 08:15
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Диетолог назвал причину набора веса во время самоизоляции
Известный врач, доктор наук Алексей Ковальков назвал стресс главной причиной набора веса в период вынужденной самоизоляции, пишет «Вечерняя Москва».
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
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Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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Два крупных иностранных инвестора ведут переговоры о покупке «Уфы»
Переговоры с российским клубом ведут две зарубежные компании, рассчитывающие выйти на рынок Восточной Европы, - холдинг City Football Group, в чью семью входит "Манчестер Сити", а также Red Bull, которому принадлежат "Ред Булл Зальцбург" и "РБ Лейпциг".
Газета.Ru 08:11