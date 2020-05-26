с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,8K

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 488

Политика Проблема российской экономики не в отсутствии ресурсов Экономист, аналитик Михаил Хазин в разговоре с главным редактором "Правды.ру" Инной Новиковой объясняет, что мешает раздать деньги населению в связи с пандемией.

Хоккей Российский хоккеист рассказал, как стал участником конфликта в Англии Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд Стилерс", рассказал, как стал участником дорожного конфликта в Англии.

Киберспорт LeBron и Excalibur покинули B8 Esports Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошла колесная пара пассажирского поезда "На станции Ксеньевка Могочинского района произошел сход первой колесной пары электровоза пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн. 5

Здоровье Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания. 8

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Армия и оружие Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса Минобороны ведет разработку вакцины против коронавирусной инфекции, ее доклинические исследования завершатся 1 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19

Общество Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 26

Общество В Петербурге закрасили граффити с Бродским Граффити с портретом Иосифа Бродского нарисовали в центре города 24 мая напротив дома, где жил поэт. 515

Наука Компьютер обучили предсказывать сложную динамику кубитов Для практической реализации квантовых вычислений требуется решить сложную задачу: эффективно управлять динамикой квантовых битов (кубитов) при наличии внешних шумов. 3

Авто Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63 В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 4

Политика Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.

Технологии Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.