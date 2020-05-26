с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона. 44

Общество В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической. 34

Общество ЦБ оштрафовал главу банка «Восточный» перед его отставкой Дальневосточное управление Центрального банка 14 мая оштрафовало Вячеслава Арутюняна, на тот момент занимавшего пост председателя правления банка «Восточный», за нарушение кодекса об административных правонарушениях (КоАП), следует из копии постановления ЦБ (есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель фонда Baring Vostok, одного из акционеров «Восточного»).

Происшествия Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Спорт Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 5

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Происшествия В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". 211

Авто В России подорожали автомобили с пробегом Ходовая модель Hyundai Solaris в среднем по России стала стоить на 1% дороже, то есть ценник увеличился с 655,7 тыс. рублей до 661,1 тыс. рублей. 28

Политика Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность» Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. 5

Шоу-бизнес Пригожин ответил Шнурову стихами Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт. 502

Здоровье Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.

Политика Порошенко прогулял допрос и отправился на свою выставку картин Пятый президент Украины Петр Порошенко прогулял допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде 43 полотен всемирно известных художников. 12