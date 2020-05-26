с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга. 5

Общество Особое мнение: Юрий Сапрыкин Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".

Гаджеты IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,5K

Политика Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела. 756

Футбол Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» хотят приобрести «Уфу» На клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, который владеет английской командой "Манчестер Сити".

Политика Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно. 12

Гаджеты Названа дата выхода Sony Xperia 1 II Правда на это неделе появилась очередная порция информации, касающейся возможного выхода Sony Xperia 1 II на рынок США. 6

Экономика Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных. 8

Политика Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.

Энергетика В России снизились цены на бензин Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата. 10

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2K

Общество На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Общество Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии В Госдуму внесен законопроект об уменьшении возраста начисления надбавки к пенсии. 1,8K

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 7

Общество К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца. 3