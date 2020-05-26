Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ06:03
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