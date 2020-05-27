с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 223

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 50

Космос В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX. 1,4K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 22

Экономика Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.

Общество Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. 1

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 64

Гаджеты Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550 Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550. 2

Шоу-бизнес Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 797