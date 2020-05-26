с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Футбол Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости. 13

Общество Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 107

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 6

Происшествия В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг. 19

Экономика Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 97

Футбол С лидера чемпионата Австрии сняты 6 очков Лидер австрийской бундеслиги ЛАСК лишен шести очков за досрочный выход из режима самоизоляции. Это наказание лишило ЛАСК первого места.

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 48

Общество Галкин спародировал совещание Путина и Собянина Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Футбол Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси» Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил индивидуальные тренировки, сообщает ВВС.Напомним, что французский игрок не тренировался с командой с 20 мая, выразив опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.