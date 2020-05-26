Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Газета.Ru 11:47
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Долговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда
Долговая нагрузка по необеспеченным потребительским кредитам соответствует уровню 2014 года.
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В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
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