Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Православные празднуют Вознесение Господне
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Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
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Общество
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Известия 04:22
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Комсомольская правда вчера в 13:42
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
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Российская газета вчера в 20:00
Единоборства
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.
Lenta.ru 03:58
Общество
Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing в среду заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с «низким темпом» после остановки производства.
Коммерсантъ вчера в 18:14
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Эксперт Тодд Харрисон рассказал о секретных видах космического оружия
Представляющий Центр стратегических и международных исследований эксперт Тодд Харрисон рассказал о секретных видах космического оружия.
Актуальные Новости 02:13
Общество
Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая
Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов
В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Армия и оружие
СМИ Китая: Польше придется заплатить за свое антироссийское поведение
Автор статьи в китайском издании считает, что Россия не собирается терпеть такое недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры: Белый медведь не собирается быть послушным мишкой.
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Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
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«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51
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Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Армия и оружие
На Украине заявили о сорванной военной агрессии России
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса сорвала военную агрессию, которую Россия якобы планировала на весну 2020 года.
Lenta.ru 03:22
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 26 мая в 03:26
Футбол
Тульский «Арсенал» установил на стадионе дезинфицирующие тоннели
"Арсенал" стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка
В Магадане вынесен приговор местной жительнице, родившей в домашних условиях ребенка, который вскоре умер.
Российская газета 04:07
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Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым
RT на русском 03:05
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Единоборства
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
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На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
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Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15