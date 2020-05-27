с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 1

Общество В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим» Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями. 1,2K

Политика Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить». 1

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.

Единоборства Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.

Общество Boeing возобновил производство 737 MAX Компания Boeing в среду заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с «низким темпом» после остановки производства. 14

Армия и оружие Эксперт Тодд Харрисон рассказал о секретных видах космического оружия Представляющий Центр стратегических и международных исследований эксперт Тодд Харрисон рассказал о секретных видах космического оружия.

Общество В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.

Энергетика Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 2,3K

Общество Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов. 1

Происшествия В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР» Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие СМИ Китая: Польше придется заплатить за свое антироссийское поведение Автор статьи в китайском издании считает, что Россия не собирается терпеть такое недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры: Белый медведь не собирается быть послушным мишкой.

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 74

Происшествия На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.

Армия и оружие На Украине заявили о сорванной военной агрессии России Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса сорвала военную агрессию, которую Россия якобы планировала на весну 2020 года.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.

Футбол Тульский «Арсенал» установил на стадионе дезинфицирующие тоннели "Арсенал" стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели.

Происшествия Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка В Магадане вынесен приговор местной жительнице, родившей в домашних условиях ребенка, который вскоре умер.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Единоборства Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.