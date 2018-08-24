Коронавирус
НТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца
По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»
Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Общество
Власти Пермского края вводят со 2 апреля режим полной самоизоляции
Власти Пермского края для сдерживания темпов распространения коронавируса ввели режим полной самоизоляции для жителей, он начнет действовать со 2 апреля, сообщает администрация губернатора региона.
Общество
В Самарской области введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
Дополнительные ограничения будут введены в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса, жителям можно будет выходить из дома за продуктами, для выгула собак и выноса мусора, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Азаров.
Здоровье
12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье
С учетом предварительных диагнозов на 31 марта в Оренбуржье зарегистрировано 12 больных коронавирусом. 6 случаев подтверждены в Москве.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Автоспорт
ФИА запретила систему DAS с 2021 года
С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Футбол
Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса
Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Большинство россиян не имеют накоплений на случай кризиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива".
Армия и оружие
Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников
Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Экономика
Эксперт Минфина разъяснил порядок выплат за отмененные туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
Здоровье
В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус
Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
Кино
Кинокритик посоветовала идеальный фильм для просмотра в самоизоляции
Кинокритик назвала фильм, который идеально подходит для просмотра во время карантина, совет эксперта опубликован в издании Collider.
Здоровье
Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет.