Коронавирус

НТВНТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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Голодное лето 2020 года: сбережения половины россиян иссякнут к июню

News.ru09:42

63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

Вести.Ru05:06

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
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Голкипер «Астон Виллы» Рейна: «было страшно, мне не хватало воздуха»

ГЛАС.RU 09:16
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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
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Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
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У главврача больницы в Коммунарке подтвердили заражение коронавирусом

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Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости 06:17
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Власти Пермского края вводят со 2 апреля режим полной самоизоляции

Власти Пермского края для сдерживания темпов распространения коронавируса ввели режим полной самоизоляции для жителей, он начнет действовать со 2 апреля, сообщает администрация губернатора региона.
РИА Новости 09:37
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В Самарской области введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Дополнительные ограничения будут введены в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса, жителям можно будет выходить из дома за продуктами, для выгула собак и выноса мусора, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Азаров.
РИА Новости 06:11
Здоровье

12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье

С учетом предварительных диагнозов на 31 марта в Оренбуржье зарегистрировано 12 больных коронавирусом. 6 случаев подтверждены в Москве.
Вестирама.ру 05:05
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
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Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 09:00
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Вечерний Челябинск 05:24
Футбол

Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 10:00
Общество

В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса

Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
REGNUM 04:27
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Большинство россиян не имеют накоплений на случай кризиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива".
РИА Новости 07:30
Армия и оружие

Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников

Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
РИА Новости 09:14
Политика

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском 08:20
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 29 марта в 16:48
Экономика

Эксперт Минфина разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
Российская газета 07:54
Здоровье

В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус

Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
REGNUM 07:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
РБК 09:20
Кино

Кинокритик посоветовала идеальный фильм для просмотра в самоизоляции

Кинокритик назвала фильм, который идеально подходит для просмотра во время карантина, совет эксперта опубликован в издании Collider.
МИР 24 29 марта в 17:17
Здоровье

Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет.
Газета.Ru 05:04
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