Коронавирус

НТВНТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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Голодное лето 2020 года: сбережения многих россиян иссякнут к июню

News.ru09:42

63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

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Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

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Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
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Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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«На компенсационную выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой деятельностью», — говорится в материале.
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Общество

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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

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Коммерсантъ 03:54
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
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Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»

Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Kinonews.ru вчера в 17:28
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
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Примерно две трети сотрудников аппарата Государственной думы со следующей недели перейдут на дистанционную работу в связи с распространением коронавируса, речь идет о нескольких сотнях человек, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.
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Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
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Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
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В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
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Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
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США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
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