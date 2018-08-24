Коронавирус
НТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца
По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество
Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа
Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Общество
В Саратовской области вводится система спецпропусков
Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.
Технологии
Google запустил проект для преподавателей «Учим из дома»
Google запустил проект "Учим из дома", который поможет педагогам перейти на дистанционный режим преподавания, а также организовать эффективное обучение.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Москвичам разъяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
«На компенсационную выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой деятельностью», — говорится в материале.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Кино
Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»
Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Политика
Примерно две трети аппарата Госдумы будут работать удаленно
Примерно две трети сотрудников аппарата Государственной думы со следующей недели перейдут на дистанционную работу в связи с распространением коронавируса, речь идет о нескольких сотнях человек, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Здоровье
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.