Финансы
КоммерсантъНакопления оказались в интересном вложении
Пять крупнейших российских фондов — НПФ Сбербанка, "Открытие", "Сафмар", "Будущее", "Эволюция" (бывший "Нефтегарант") — на конец первого полугодия вложили в такие акции более 53 млрд руб. пенсионных накоплений из около 200 млрд руб. суммарных вложений в акции (см. "Ъ" от 23 августа).
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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