Нарколог рассказал о запрете алкоголя для переболевших COVID-19

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн сообщил о том, что употребление спиртных напитков недопустимо для людей, переболевших коронавирусом, так как в подобной ситуации на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, о чем он сообщил в четверг, 6 мая.