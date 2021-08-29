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На квартиры нашлись арендаторы

Снижение цен на однокомнатные квартиры за месяц аналитики ЦИАН зафиксировали только в Красноярске и Перми, где средние значения сократились на 1,3%, до 15,2 тыс. руб. в месяц и 0,8%, до 13,1 тыс. руб. соответственно.
Коммерсантъ
В целом средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России перед началом делового сезона составила 16,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 22,7 тыс. рублей.
Реальное время
В аналогичном месяце прошлого года средняя ставка аренды составляла 17,6 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.
Казанские ведомости
В Москве, согласно данным ЦИН однокомнатные квартиры сейчас предлагаются в аренду в среднем за 37,8 тыс. руб., двухкомнатные — за 51,5 тыс. руб.
Коммерсантъ

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На квартиры нашлись арендаторы
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