Снижение цен на однокомнатные квартиры за месяц аналитики ЦИАН зафиксировали только в Красноярске и Перми, где средние значения сократились на 1,3%, до 15,2 тыс. руб. в месяц и 0,8%, до 13,1 тыс. руб. соответственно.
Аэробика, велотренажёры, бег, в конце концов, просто регулярная ходьба улучшают память, улучшают внимательность, помогают планировать разные когнитивные задачи, и т. д. вплоть до того, что при регулярной физической активности уменьшается вероятность нейродегенеративных заболеваний, вроде болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена На изображениях представлены симбиоты Веном и Карнаж, которые готовятся к битве, сам Эдди Брок (Том Харди), детектив Патрик Маллиган (Стивен Грэм), Энн Вейинг (Мишель Уильямс), а также Фрэнсис Баррисон/Визг (Наоми Харрис).