«Веном 2»: студия Sony показала новые кадры с Карнажем, Эдди Броком и злодейкой Визг

Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена На изображениях представлены симбиоты Веном и Карнаж, которые готовятся к битве, сам Эдди Брок (Том Харди), детектив Патрик Маллиган (Стивен Грэм), Энн Вейинг (Мишель Уильямс), а также Фрэнсис Баррисон/Визг (Наоми Харрис).