Экономика
Газета.Ru«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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