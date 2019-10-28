Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития

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