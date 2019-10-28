Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

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РИА Новостивчера в 20:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомостивчера в 20:01

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51
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NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM 26 октября в 04:24
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
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Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

По мнению Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", снижение цен происходит из-за возобновления импорта дешевой электроэнергии из Казахстана, восстановления производства ГЭС, что накладывается на высокую базу третьего квартала 2018 года, когда цены РСВ показали существенный рост.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество

Учителям в Самаре запретили иностранные мессенджеры

В документе говорится, что «на основании письма департамента образования от 18 октября приказываю работникам школы исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов для обмена служебной информацией».
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В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Политика

Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Авто

Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Общество

Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Общество

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
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Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому

Твой Континент вчера в 02:24
Общество

Скандал с Call of Duty: Modern Warfare, игру могут запретить

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Происшествия

Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда

В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.
Ярновости 02:48
Происшествия

Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД

Дорожный конфликт между двумя автомобилистами на Московской кольцевой автодороге закончился стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 05:34
Общество

Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
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Общество

Ульяновская чиновница извинилась за слова о инсулинозависимой женщине

Известия 05:36
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Политика

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»

Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
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Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
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Наташа Королева с сыном Архипом Глушко станцевала под песню «Зять»

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Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Общество

Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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