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Капитал страны
Капитал страны

Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды

Ущерб от углеродного налога не устраивает Россию Евросоюз уже заложил потенциальный новый налог в проект бюджета на 2021-2027 год, пишет "Коммерсант".В источнике
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Капитал страны

Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды

Капитал страны04:42
Коммерсантъ

Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию

Коммерсантъ18:05
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК01:40
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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