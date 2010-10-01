Ущерб от углеродного налога не устраивает Россию Евросоюз уже заложил потенциальный новый налог в проект бюджета на 2021-2027 год, пишет "Коммерсант".

Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды

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