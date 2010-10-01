Экономика
Капитал страныНалог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды
Ущерб от углеродного налога не устраивает Россию Евросоюз уже заложил потенциальный новый налог в проект бюджета на 2021-2027 год, пишет "Коммерсант".
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Система трансграничного регулирования выбросов может ударить по российскому экспорту
Будущее России. Национальные проекты05:34
Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию
Коммерсантъвчера в 18:05
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Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Политика
Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов
Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
Интерфакс 02:45
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Космос
В атмосфере Венеры нашли гигантскую «стену» из облаков
Феномен выглядит как стена из облаков, протяженность которой составляет почти 7 500 километров.
Live24 04:56
Космос
Уфолог снял на видео странный объект над поверхностью Луны
На кадрах, снятых уфологом, видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный объект.
TV BRICS 02:55
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Происшествия
При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин
Париж, 6 августа 2020, 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте.
REGNUM 04:14
Происшествия
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
РИА Новости 03:49
Политика
В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской
В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
Мобильный госпиталь МЧС России развернут в Бейруте
Pravda.Ru 05:42
Экономика
Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне
Специалисты Роскачества рассказали, вина из каких стран предпочитают россияне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:20
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
Гаджеты
Этой осенью AMD может выпустить 16-ядерный Ryzen 9 5950X с частотой до 5 ГГц? Инженерный образец уже работает на частоте до 4,8 ГГц
Сегодня в Сети появилась информация об инженерном образце 16-ядерного CPU нового поколения.
iXBT.com 03:16
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Политика
Французская пресса: Может ли Россия создавать что-либо, кроме помех другим?
Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям» с любой стороны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Азиза рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Азиза добавила, что в книге будет написано про ее роман со знаменитым актером Николаем Караченцовым.
RuNews24.ru 03:10
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 05:06
Экономика
ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки
Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
ТАСС 04:43
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Происшествия
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Гаджеты
Antutu опубликовал список самых мощных смартфонов июля
Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали июльский рейтинг самых производительных Android-смартфонов.
Live24 04:43
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей
На днях популярный журнал Forbes опубликовал список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.
Bimru.ru 04:39
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25