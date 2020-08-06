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Капитал страны
Капитал страны

Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды

Ущерб от углеродного налога не устраивает Россию Евросоюз уже заложил потенциальный новый налог в проект бюджета на 2021-2027 год, пишет "Коммерсант".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию

Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию Российский союз промышленников и предпринимателей направил Минэкономики предложения по способам сокращения рисков от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования.
Коммерсантъ18:05
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Плюс один +1

В РСПП оценили потери российских экспортеров от европейского углеродного налога

Плюс один +107:05
Будущее России. Национальные проекты

Система трансграничного регулирования выбросов может ударить по российскому экспорту

Будущее России. Национальные проекты05:34
Коммерсантъ

Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию

Коммерсантъ18:05
Капитал страны

Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды

Капитал страны04:42

ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников
ТАСС07:02
1

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
51

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
51

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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