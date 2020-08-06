Налог для России. Ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды
Ущерб от углеродного налога не устраивает Россию Евросоюз уже заложил потенциальный новый налог в проект бюджета на 2021-2027 год, пишет "Коммерсант".В источнике
С чего всё началось
Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию
Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию Российский союз промышленников и предпринимателей направил Минэкономики предложения по способам сокращения рисков от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Система трансграничного регулирования выбросов может ударить по российскому экспорту
Будущее России. Национальные проекты05:34