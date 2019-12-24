Экономика
Радио Комсомольская правдаНалог для самозанятых принес в бюджет более миллиарда рублей
В системе уже зарегестрировалось более 330 тысяч человек, их суммарный доход составил более 40 миллиардов рублей из которых 1,6 миллиарда - налоговые отчисления. Согласно информации ФНС, суммарная задолженность зарегистрированных самозанятых составляет всего около 100 миллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал серию архивных пляжных фотографий
Максим Галкин крайне активно ведет свой микроблог в Instagram.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
Как сообщает ToDay News Ufa, в следующем году вступят в силу 5 законов, они огорчат автовладельцев России: За управление транспортным средством без диагностической карты вводится штраф.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Политика
Стрельба на Лубянке: в Кремле отреагировали на избиение журналистки
Российский президент Владимир Путин, вероятно, не знает о нападении на журналистку, которая брала интервью у матери стрелка с Лубянки.
Общество
Приставы начали разыскивать Бузову из-за коммунального долга
Против телеведущей и певицы Ольги Бузовой открыто исполнительное производство. Причиной стали долги за коммунальные услуги.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Политика
Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин стал первым, кто проехал по железнодорожному Крымскому мосту, причем в кабине машиниста.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Общество
Матвиенко рассказала, каким будет законопроект о домашнем насилии
Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко рассказала, что жестких мер пресечения за преступления, совершенных на бытовой почве, не будет.
Здоровье
Хабенский и известный онколог о том, почему россияне ничего не знают о раке и боятся его
«Лента.ру»: Россияне часто боятся заболеть раком.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Энергетика
В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома
Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Космос
Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос
Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Происшествия
В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой
На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.