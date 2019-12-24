Экономика

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаНалог для самозанятых принес в бюджет более миллиарда рублей

В системе уже зарегестрировалось более 330 тысяч человек, их суммарный доход составил более 40 миллиардов рублей из которых 1,6 миллиарда - налоговые отчисления. Согласно информации ФНС, суммарная задолженность зарегистрированных самозанятых составляет всего около 100 миллионов рублей.
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Объём рынка игрового стриминга в России и СНГ превысил 20 млрд рублей

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