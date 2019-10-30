Общество

BFM.ruBFM.ruНалог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русском11:23

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Пойдут на клик

Российская газета13:03

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАСС11:05

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

Известия11:39

Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов

Ведомости11:34

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русском11:23

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБК12:05

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Service10:52
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Армия и оружие

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

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Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

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Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
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Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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