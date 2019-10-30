Общество

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русскомвчера в 11:23

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В Красноярском крае введут налог для фрилансеров

Московский Комсомолец00:01

Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

Телеканал 360°вчера в 19:46

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:52

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБКвчера в 12:05

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русскомвчера в 11:23

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАССвчера в 11:05

Пойдут на клик

Российская газетавчера в 13:03
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Политика

Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский

Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».
REGNUM 04:49
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Происшествия

В «Мемориале» сообщили об обысках в Пермском отделении

В офис пермского отделения организации «Мемориал» пришли с обысками, сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
РБК 04:28
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН вчера в 10:19
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Происшествия

В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду

В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.
REGNUM вчера в 15:43
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Шоу-бизнес

Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.
РЕН ТВ 02:03
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Авто

Volkswagen покажет свой новый концепт-кар ID 19 ноября

Компания Volkswagen заявила о намерении презентовать абсолютно новый прототип концепт-кара ID.
OAnews вчера в 06:38
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Происшествия

Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма 29 октября в 16:06
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Единоборства

Украинскую звезду реалити-шоу отправили в нокаут на турнире по MMA

Поединок завершился в пользу Хасси, отправившего соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову.
Газета.Ru 03:21
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Экономика

Томская область в 2020 году потеряет полмиллиарда — власти

По информации портала, пик ликвидации компании придётся на 2020 год, в результате чего будет сокращено до 30% сотрудников.
REGNUM 03:26
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