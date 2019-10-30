Общество
BFM.ruНалог для самозанятых введут еще в 19 регионах России
Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русскомвчера в 11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:52
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Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
Политика
Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Говоря о "дорожных картах" сквозных цифровых технологий, глава "Роснано" отметил, что в них описаны очень значимые проекты, начиная от беспроводной связи, заканчивая робототехникой и сенсорикой.
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина
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Врачи назвали продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца
Политика
Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году.
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Футбол
Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
Армия и оружие
NYT: США сократят число военных в Сирии всего на 100 человек
Происшествия
Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков
Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
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Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Музыка