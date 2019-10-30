Общество

BFM.ruBFM.ruНалог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать300
с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русском11:23

Подробнее о событии

Пойдут на клик

Российская газета13:03

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБК12:05

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАСС11:05

Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов

Ведомости11:34

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русском11:23

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

Известия11:39

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Service10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Общество

Стало известно, как отразятся налоговые льготы на дачниках

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в интервью НСН объяснила, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на так называемых дачниках.
РЕН ТВ вчера в 08:38
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Политика

В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы

Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
ТАСС 13:34
Авто

Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры

Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
Автоновости дня 04:19
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости 14:12
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru 16:50
Общество

Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Армия и оружие

На территории Сирии «потерялась» колонна армии США

Военное обозрение 07:43
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Армия и оружие

Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Гаджеты

Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).
Lenta.ru 13:07
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия 01:32
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное