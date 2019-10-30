с чего всё началось

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

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