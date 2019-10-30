Общество

BFM.ruBFM.ruНалог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русскомвчера в 11:23

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В Красноярском крае введут налог для фрилансеров

Московский Комсомолец00:01

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русскомвчера в 11:23

Пойдут на клик

Российская газетавчера в 13:03

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБКвчера в 12:05

Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

Телеканал 360°вчера в 19:46

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАССвчера в 11:05

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:52
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Транспорт

Российских водителей заставят больше отдыхать

С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.
Lenta.ru 01:42
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Политика

Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»

Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Общественное телевидение России вчера в 18:29
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Российская газета 29 октября в 08:41
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей.
РБК 01:30
Происшествия

Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46

Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Политика

Германия призвала оставить Украину транзитером газа

Киевский эксперт Валентин Землянский выразил опасение, что Украина не успеет выполнить условия для нового контракта на транзит российского газа.
RuNews24.ru 01:33
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Общество

Правительство утвердило предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Хоккей

«Флорида» победила «Колорадо», Бобровский отразил 27 бросков

Голкипер Флориды Сергей Бобровский отразил 27 бросков и одержал четвертую победу в сезоне.
Советский спорт 01:35
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 18:43
Футбол

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 513-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN.
Чемпионат вчера в 23:41
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Российская газета 00:58
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

Газета.Ru 01:26
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Футбол

«Наполи» упустил победу над «Аталантой»

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» — 2:2. Счет в матче на 16-й минуте открыли неаполитанцы — отличился Никола Максимович.
LiveSport.ru вчера в 15:58
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