Общество
РИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Service05:36
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МВД России планирует создать подразделения, которые будут бороться с преступления в сфере IT, включая совершаемые через интернет.
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В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
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Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
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Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
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Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
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Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Наука
Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге
Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер 06:44
Армия и оружие
УАЗ вооружили противотанковым гранатометом
ГЛАС.RU вчера в 11:19
Футбол
Глава департамента судейства УЕФА назвал проблему VAR
Руководитель департамента судейства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти рассказал, что проблемой системы VAR является отсутствие единого центра.
News.ru 07:40
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Экономика
Под Липецком появится завод по переработке сои
На новом заводе, корпуса которого займут территорию в 20 гектаров, будут производить соевое масло и соевый изолированный белок.
LipetskMedia.ru 06:36
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Общество
Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
DP.RU 08:11
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.
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Политика
Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
iXBT.com вчера в 03:47
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
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Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37