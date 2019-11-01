Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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