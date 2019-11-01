Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

ТАСС06:23

Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну

Rambler News Service05:36

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

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Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России

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Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
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В Гидрометцентре насчитали шесть времен года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики выделяют шесть времен года. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
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Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
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АвтоВАЗ выпустил первую партию обновлённых Lada 4x4

По информации неназванного источника, первая предсерийная партия легендарных внедорожников с обновленным интерьером сошла с конвейера еще на прошлой неделе.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
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Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс

Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.
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В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Происшествия

Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
Взгляд.ру вчера в 09:01
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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
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В ведомстве сообщили, что количество врачей сократилось в 55 регионах, а не в 54, как говорилось изначально, однако число уволенных или ушедших с должности специалистов оказалось ниже, чем было заявлено ранее.
RuNews24.ru вчера в 12:23
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СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
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Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
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В российские магазины завезут искусственное мясо

Первым искусственное мясо появится в магазинах сети «Азбука вкуса» — всего оно будет продаваться в 29 торговых точках в Москве.
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Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)

Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
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Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам

По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата

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Футбол

Состав сборной России объявят 5 ноября

5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
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Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
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