Экономика
ИзвестияНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на профессиональный доход показал популярность режима.
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По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 05:36
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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Service05:36
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