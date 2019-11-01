Экономика

ИзвестияИзвестияНалог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на профессиональный доход показал популярность режима.
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Антон Силуанов
По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 05:36

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