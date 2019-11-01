По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну.

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на профессиональный доход показал популярность режима.

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Происшествия Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.

Политика МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.

Авто Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker Первый в мире электрический кроссовер с солнечными батареями во всю длину крыши представят в январе 2020 года.

Футбол Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Общество Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей В ближайшее время в столице не ожидается зимняя погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Политика Названы имена руководителей расстрелов на Майдане Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.

Общество Что изменится в жизни смолян с 1 ноября Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.