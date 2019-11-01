Общество

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Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на профессиональный доход показал популярность режима.
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с чего всё началось

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС06:23

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Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы

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RT на русском05:54

Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну

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