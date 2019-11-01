Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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с чего всё началось

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 06:23

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Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы

Телеканал 360°вчера в 17:01

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

ТАССвчера в 06:23

Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России

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Налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию летом 2020 года

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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

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Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну

Rambler News Serviceвчера в 05:36
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
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Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

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ВСУ за неделю 12 раз обстреляли территорию ЛНР

ВСУ за минувшую неделю 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
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Возможность судебных процессов по возвращению российской дипломатической собственности в Сан-Франциско тщательно изучается Москвой.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана назвали колыбелью человека современного типа Южную Африку.
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Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

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Sport24.ru вчера в 20:42
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РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
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Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.
Аргументы и Факты вчера в 03:45
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ

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Коммерсантъ вчера в 16:56
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Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
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Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
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Джигурда вызвал Малахова на дуэль и пообещал «нокаутировать»

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Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова.
RT на русском вчера в 04:18
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Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге

Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
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Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания

Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
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IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
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Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия вчера в 20:15
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Кроссовер Honda CR-V подготовлен к выездам на природу

Оверлендинговый Honda CR-V получил лифт-набор подвески, что повысило клиренс до 246 мм, подножки, обновленный передний бампер с дополнительными ходовыми огнями, крепление запасного колеса сзади, модульное багажное отделение Plateau, внедорожные колеса KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тент Roofnest Falcon.
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Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews вчера в 08:06
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
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