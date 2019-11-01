Общество

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Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на профессиональный доход показал популярность режима.
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Налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию летом 2020 года

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