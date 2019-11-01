Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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с чего всё началось

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:43, Вашингтон
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Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
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Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
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Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

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Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

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Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика.
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
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Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

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Перес назвал состояние трассы в Остине неприемлемым и предрёк аварии

Гонщики Формулы-1 остались недовольны состоянием «Трассы Америк» в Остине.
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В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
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Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
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Армия и оружие

ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
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Общество

Россиян уведомят о поступлении электронно заверенных документов

С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью.
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