Общество
РИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
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с чего всё началось
Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.ТАССвчера в 06:23
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Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
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Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
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