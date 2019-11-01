Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

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