Общество
РИА НовостиНалог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить373
с чего всё началось
Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.ТАССвчера в 06:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы
Телеканал 360°вчера в 17:01
Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Serviceвчера в 05:36
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:14, Вашингтон
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Общество
Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Шоу-бизнес
Лобода исполнила зажигательный танец в бикини
Певица наслаждается отпуском в ОАЭ Сегодня на странице Светланы Лободы в "Инстаграме" появилось новое весьма откровенное видео.
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Политика
Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса
Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Происшествия
Военный в Бурятии спас семью из пожара
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в республике Бурятия.
Здоровье
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Пассажир назвал грамотной работу экипажа аварийного SSJ-100 в Тюмени
На борту находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. В авиакомпании «Ямал» сообщили ТАСС, что в двигатель попала птица.
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Общество
Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку
Врач посоветовала иметь в арсенале несколько шапок, хотя бы две: «пока одна в стирке, другую носим».
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Футбол
Эмери исключил Джаку из состава «Арсенала»
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Шоу-бизнес
Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Политика
В Испании сочли советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.