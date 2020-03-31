Экономика

Lenta.ruLenta.ruНалог на банковские вклады смягчили

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. Депутаты смягчили инициативу таким образом, что мера коснется меньшего количества вкладчиков, чем предполагалось ранее, передает РИА Новости.
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Эксперт: За налогом на банковские вклады последует еще один

Deita.ru27 марта в 21:49

Налог на банковские вклады смягчили

Lenta.ru05:38
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу

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Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

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Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока не достаточно.
РБК 10:06
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Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

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Технологии

Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов

Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список".
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Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
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В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции

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Shraibikus News 07:05
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
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Для каждого подбирается оптимальный сценарий лечения. Ход лечения и выбор медикаментов зависит от возраста и состояния пациента.
ТагилСити.ру 05:33
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Спорт

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

Новый Век вчера в 09:00
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

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Общество

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Военный комиссариат Санкт-Петербурга приостановил мероприятия, связанные с весенним призывом на военную службу, до особого распоряжения из-за распространения коронавируса.
ТАСС 07:35
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

News.ru 01:13
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Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году

Экономика сегодня 09:46
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
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В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом.
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Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК 08:00
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
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Lenta.ru 08:44
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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