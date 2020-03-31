Экономика
Lenta.ruНалог на банковские вклады смягчили
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. Депутаты смягчили инициативу таким образом, что мера коснется меньшего количества вкладчиков, чем предполагалось ранее, передает РИА Новости.
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Политика
МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу
Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан сделали совместное заявление, сообщив, что власти Народных Республик Донбасса препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ "под прикрытием пандемии коронавируса", передает DW.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Общество
Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока не достаточно.
Общество
Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина
Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Технологии
Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов
Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список".
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции
В соответствии с рекомендацией правительства России 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
Замглавврача больницы в Екатеринбурге рассказала о лечении пациентов с коронавирусом
Для каждого подбирается оптимальный сценарий лечения. Ход лечения и выбор медикаментов зависит от возраста и состояния пациента.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Спорт
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Общество
В Петербурге приостановлен призыв в армию из-за коронавируса
Военный комиссариат Санкт-Петербурга приостановил мероприятия, связанные с весенним призывом на военную службу, до особого распоряжения из-за распространения коронавируса.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Игры
Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году
Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом.
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.