Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

«Ведомости»: власти обсуждают отмену подоходного налога для малоимущих

Дождь01:17

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Эхо Москвы02:02

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.comвчера в 21:26

«Поддержать штаны». Власти могут отменить НДФЛ для малоимущих

Национальная служба новостей00:53

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Космос

Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны

Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
REGNUM 01:46
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Футбол

Олег Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу со „Спартаком“»

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об увольнении из московского клуба и оценил свою работу с командой.
Спорт БИЗНЕС Online 01:40
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Происшествия

Полиция вычислила всех из толпы напавших на грузовик читинцев — это юноши 18-20 лет

Полицейские вычислили читинцев, которые 22 декабря разгромили грузовик на улице Бутина в центре Читы; нападавшими оказались юноши 18-20 лет, сообщается 26 декабря на сайте УМВД по Забайкальскому краю.
Чита.Ру 01:23
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

НТВ вчера в 14:45
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 06:40
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес

Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Актуальные Новости вчера в 21:00
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБК 01:02
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Экономика

Платежные системы подготовили для россиян новогодние акции

Платежные системы сконцентрировались на новогодних акциях и скидках в сферах путешествий, гастрономии и развлечений, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 02:19
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ведомости вчера в 14:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости вчера в 11:46
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
WomanHit.ru вчера в 03:04
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия 23 декабря в 13:23
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное