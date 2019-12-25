Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM27 декабря в 03:03

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Эхо Москвы26 декабря в 10:00

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54
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