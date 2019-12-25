Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Читать в источнике
Комментировать282
с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Сенатор прокомментировал сообщения о планах отменить НДФЛ для малоимущих

Известия05:45

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Ставка подоходного налога в России может вырасти до 16%

Эхо Москвы08:00

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbes01:19

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 09:49
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Футбол

Нападающий «Спартака» Руденко на правах аренды перешел в «Торпедо»

Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России

Национальная служба новостей 24 декабря в 10:18
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Гаджеты

Появились спецификации первого дискретного графического ядра Intel Xe

Для сравнения, в процессорах архитектуры Skylake максимальное число исполнительных блоков GPU — 72.
iXBT.com 05:10
Политика

Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией

Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Красная весна 06:53
Биатлон

Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 07:50
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
РБК 08:51
Происшествия

В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

RT на русском 09:51
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 24 декабря в 06:20
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Финансы

Рубль уступил украинской гривне

За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Независимая газета вчера в 13:19
Здоровье

Назван самый эффективный способ продлить жизнь

Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Lenta.ru 01:06
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Недвижимость

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых

Минимальная ставка при покупке самозанятыми готового жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, а на новостройки — 7%. Согласно сообщению крупнейшего российского банка, такой формат ипотеки будет доступен для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело».
iReactor 07:03
Экономика

Банки намерены ввести плату за быстрые переводы через телефон

С 1 января 2020 года для банков введут комиссию за использование системы быстрых платежей.
Вести Татарстан 23 декабря в 11:31
Автоспорт

Бюджет «КамАЗ-Мастер» на «Дакар-2020» составит €11 млн

Коммерсантъ Казань 09:07
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес похвалилась подтянутым телом

В кадре 50-летняя поп-дива позирует у красного автомобиля Porsche в спортивной одежде под цвет кузова.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Политика

Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Известия 10:00
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

Вести.Ru 05:02
Происшествия

Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование своей коллеги

РИА Новости 09:19
Культура

Саша Грей стала стримером на Twitch

REGNUM 08:07
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

Известия 08:41
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное