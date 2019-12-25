Экономика
ВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен
Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомостивчера в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец02:33
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Под Воронежем взорвали машину главы района
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
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На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
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Хоккей
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
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Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
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Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
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«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Политика
Путин уволил трёх генералов МВД
Президент Владимир Путин уволил ряд генералов различных силовых ведомств.
Происшествия
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса
Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Музыка
Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия
Политика
В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил в беседе с RT подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым
Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Общество
УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах
Пассажиры пожаловались на превышение цен в 6,2 раза по сравнению с другими перевозчиками УрФО Управление ФАС Курганской области по итогам анализа тарифов, установленных авиакомпанией "ЮТэйр" на рейсы Курган-Москва-Курган, выдала перевозчику предупреждение.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.