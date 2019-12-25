Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Подоходный налог для малоимущих может быть отменен

Дождь04:00

В освобождении малоимущих от налогов нашли несправедливость

URA.Ru03:45

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54

СМИ: Малоимущих освободят от НДФЛ за счет остальных россиян

Национальная служба новостей02:49

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Эхо Москвы02:02

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33
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Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Гаджеты

Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков

На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Игромания.ру вчера в 09:38
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Интерфакс 04:49
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 05:04
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Труд 02:25
Хоккей

Два хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в «Матче звезд» КХЛ

Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
REGNUM 04:47
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Политика

Путин уволил трёх генералов МВД

Президент Владимир Путин уволил ряд генералов различных силовых ведомств.
Профиль вчера в 12:18
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости вчера в 19:19
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 12:56
Кино

В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко

RuNews24.ru 03:30
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:55
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия

«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса

Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Медиазона 04:53
Музыка

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

Моссовет вчера в 01:34
Политика

В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил в беседе с RT подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.
RT на русском вчера в 09:29
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Известия 04:06
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 04:25
Общество

УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах

Пассажиры пожаловались на превышение цен в 6,2 раза по сравнению с другими перевозчиками УрФО Управление ФАС Курганской области по итогам анализа тарифов, установленных авиакомпанией "ЮТэйр" на рейсы Курган-Москва-Курган, выдала перевозчику предупреждение.
Правда УрФО 03:59
Здоровье

В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Севастополь.ру 24 декабря в 08:15
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