Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия10:24

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbes01:19

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.comвчера в 21:26

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
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В Казахстане разбился пассажирский самолет

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Происшествия

В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров

В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Сахалин.Инфо 21:33
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Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы

Президент, по всей видимости решил поддержать предновогоднее настроение чиновников, в начале выступления обративвнимание на достижения в сельскохозяйственной сфере.
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Политика

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Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
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Кино

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
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Финансы

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
ТАСС 24 декабря в 02:04
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Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки

Компания Renault сообщила о начале продаж нового кроссовера Triber в Индонезии, ЮАР и Индии.
МонаВиста 12:02
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Хоккей

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На праздничном вечере российский хоккеист подарил американскому президенту свой игровой свитер.
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Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

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Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Происшествия

В Абакане загорелся торговый павильон

Пожар охватил торговый павильон в Абакане Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания 05:31
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РПЦ изменила правила крещения детей

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Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

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Максим Галкин прокомментировал смерть Галины Волчек

Российский комик и шоумен Максим Галкин выразил свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
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Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru вчера в 09:29
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Человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Шелеховском районе

Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
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Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту

Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Коммерсантъ 21:46
Армия и оружие

Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша

Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Армия и оружие

Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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