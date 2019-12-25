Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.com25 декабря в 21:26

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолецвчера в 02:33

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbesвчера в 01:19

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известиявчера в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54
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Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российская газета вчера в 13:04
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 10:11
Армия и оружие

Россия завершила эксплуатацию ракет «Рокот» с украинскими компонентами

РИА Новости 00:42
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 02:31
Происшествия

День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

Национальная служба новостей 02:20
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Политика

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 02:07
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Национальная служба новостей вчера в 08:24
Авто

УАЗ продлил зимние каникулы до 10 февраля

Напомним, что ранее пресс-служба Ульяновского автозавода сообщала, что компания будет находиться в корпоративном отпуске до 17 января, а в течении «каникул» на производстве проведут инвентаризацию.
32CARS.ru 02:30
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Армия и оружие

Огненный «Шторм». Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ

Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru вчера в 10:01
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ

LiveSport.ru вчера в 16:53
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Газета.Ru 02:11
Общество

В России предложили признать традиции Нового года наследием ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением внести традиции празднования Нового года и новогоднего застолья в России в список наследия ЮНЕСКО.
RT на русском 01:37
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 25 декабря в 05:10
Политика

Путин поблагодарил главу Минсельхоза «за улиток»

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что разведение виноградных улиток включили в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.
Forbes вчера в 10:53
Культура

Культурно-просветительский центр в Ярославле появится на базе Волковского театра

Культурно-просветительский центр будет создан на базе Театра имени Волкова в Ярославле.
Будущее России. Национальные проекты 01:30
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Авто

UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России

По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".
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Армия и оружие

Пентагон обещает следить за совместными учениями России, Китая и Ирана

REGNUM вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Шейк встала на колени в одних трусах-ниточках

Ирина Шейк снялась практически голой, на ней были только крошечные трусы-ниточки от купальника, которые почти ничего не скрывали.
Утро.ru 01:50
Политика

Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
RT на русском вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
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