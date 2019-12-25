Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

Подробнее о событии

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известиявчера в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbesвчера в 01:19

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.com25 декабря в 21:26

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолецвчера в 02:33
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День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

Национальная служба новостей 02:20
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INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews вчера в 06:37
Происшествия

Полицейские устроили погоню за злоумышленником, изрезавшим ножом таксиста и угнавшим его авто

Несколько экипажей ДПС пустились в погоню за злоумышленником. Тот в пути повредил авто об бордюр, но продолжил ехать.
Версия-Саратов вчера в 11:53
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Политика

Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными

Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
Суть событий вчера в 10:11
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество

Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года

На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
Gazeta.SPb вчера в 11:22
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности.
Интерфакс вчера в 09:32
Технологии

Mir Pay может стать обязательным для гаджетов

Сегодня, 27 декабря 2019 года, стало известно, что Mir Pay может стать обязательным для гаджетов, продаваемых в России.
Саминвестор 01:45
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в спортивной одежде, и удивила поклонников.
Lenta.ru 25 декабря в 05:50
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

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РИА Новости 02:31
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Интерфакс вчера в 13:35
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 25 декабря в 10:35
Политика

Лавров заявил о готовности России принять у себя встречу стран G7

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу стран «Большой семёрки» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте.
RT на русском 02:27
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Происшествия

Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
РИА СуперОмск вчера в 22:56
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

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Российская газета вчера в 13:04
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 02:07
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика

Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ

Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).
Lenta.ru вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ вчера в 06:11
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Наука

Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать

Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
N+1 25 декабря в 05:32
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Киевская схема вымогательства внезапно заработала – Украина впервые получила деньги за «воздушное вторжение» в Крым

Напомним, что Киев, отказывающийся признавать итоги народного референдума в Крыму, считает полеты на полуостров «нарушением украинского воздушного пространства».
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Кино

Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.
Inc-news.ru 01:18
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