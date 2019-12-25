Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUMвчера в 03:03

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Эхо Москвы26 декабря в 10:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Фигурное катание

Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России

Газета.Ru 08:41
Происшествия

Обвиняемым в харьковском теракте дали пожизненное и отпустили под личное обязательство

Украина.ру 07:16
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Политика

В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Мой Брянск вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
РИА Новости 08:03
Политика

Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
RT на русском 08:37
Шоу-бизнес

Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru 04:43
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Общество

Власти Москвы объяснили появление сугробов в центре столицы

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что искусственный снег доставили на Тверскую улицу столицы с катков.
Газета.Ru 09:03
Футбол

Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба

Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться.
Чемпионат 06:45
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 07:08
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Piter.tv 06:31
Политика

«Турецкий поток» будет запущен 8 января

Турция запустит газопровод "Турецкий поток" 8 января, объявил министр энергетики страны Фатих Донмез, сообщает Hurriyet Daily News.
Ruposters.ru 06:40
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru вчера в 15:18
Экономика

Путин повысил минимальную зарплату россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 09:03
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
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Биатлон

Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
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Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

Российский лыжник Сергей Устюгов победила в масс-старте на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Хоккей

«Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь»

«Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила «Куньлунь» (3:2 Б). Победный буллит на счету нападающего Микаэля Руохомаа.
Спорт-Экспресс 08:20
Армия и оружие

Турецкая оппозиция рассказала об истинных целях Эрдогана в Ливии

Руководитель по международным связям оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» Ахмед Камел Эрозан заявил, что истинная причина поддержки Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заключается в лоббировании интересов запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, так как она является последней в регионе.
ФАН 08:59
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