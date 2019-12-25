Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM03:03

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известиявчера в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbesвчера в 01:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолецвчера в 02:33
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1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
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Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
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Коммерсантъ вчера в 04:47
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Доказана теория относительности Эйнштейна

Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Lenta.ru 24 декабря в 10:21
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru вчера в 04:27
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В Сети опубликованы фото, на которых запечатлены последствий страшной смертельной аварии, случившейся в пятницу, 27 декабря, рядом с поселком Монтажный в Пензенском районе.
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В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

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