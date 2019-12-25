Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Сенатор прокомментировал сообщения о планах отменить НДФЛ для малоимущих

Известия05:45

В освобождении малоимущих от налогов нашли несправедливость

URA.Ru03:45

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Российские власти рассматривают возможность увеличения налога на доходы для большинства жителей страны

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Forbes01:19

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
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Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
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В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Вести.Ru 03:25
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Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
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Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

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Газета.Ru 06:17
Происшествия

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Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Происшествия

«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса

Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Медиазона 04:53
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

Россияне назвали событием года пенсионную реформу и ее последствия

Ведомости 03:08
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома

Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 07:07
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Ведомости 06:02
Шоу-бизнес

Лиза Боярская трогательно поздравила отца с 70-летием

Сегодня, 26 декабря, свой 70-летний юбилей празднует всенародно любимый актер и музыкант – главный мушкетер страны Михаил Боярский.
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На Урале девочка погибла при игре с кошкой

REGNUM вчера в 22:25
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В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии

Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
RT на русском 04:43
Происшествия

Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане

Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Взгляд.ру 06:32
Шоу-бизнес

Беременная ростовчанка Костенко заявила, что ей тяжело передвигаться

Ростовчанка написала, что вторая беременность сильно отличается от первой.
Rostov gazeta 24 декабря в 14:26
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

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Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

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Сафонов: попаду в сборную России, когда буду готов

Считаю, что пока ещё не готов к основной сборной.
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Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
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Авто

Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 20:15
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Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
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Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ»

В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
Украина.ру 04:34
Экономика

Силуанов назвал причину роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году.
Pravda.Ru 24 декабря в 10:36
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Биатлон

Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 06:09
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В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

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Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
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