Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Сенатор прокомментировал сообщения о планах отменить НДФЛ для малоимущих

Известия05:45

Ставка подоходного налога в России может вырасти до 16%

Эхо Москвы08:00

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54

Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Forbes01:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33
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