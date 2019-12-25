Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
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