Экономика
ВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен
Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомостивчера в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец02:33
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