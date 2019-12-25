Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

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Подоходный налог для малоимущих может быть отменен

Дождь04:00

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Эхо Москвы02:02

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

СМИ: Малоимущих освободят от НДФЛ за счет остальных россиян

Национальная служба новостей02:49
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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 03:56
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Политика

Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым

РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
РЕН ТВ 02:33
Музыка

Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия

RT на русском 24 декабря в 10:55
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Lenta.ru вчера в 04:53
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Общество

Мигрантов подселят к шведским пенсионерам

Globallookpress / Nicolas Economou Молодых мигрантов будут подселять к пенсионерам в Швеции, сообщает Deutsche Welle.
РЕН ТВ 04:03
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Шоу-бизнес

Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера Насти Ивлеевой

Певица Алла Пугачева приняла участие в съемках новогоднего фильма блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, о чем исполнительница написала в своем Instagram.
Pravda.Ru 00:10
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском вчера в 08:24
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM вчера в 09:07
Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
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Фёдор Бондарчук представил «Вторжение» в Москве

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук представил в Москве свой новый фильм «Вторжение».
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Политика

Эрдоган решил отправить войска в Ливию

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным.
Московский Комсомолец 04:00
Экономика

Банк России лишил лицензий три страховые компании

Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
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Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Нева Спорт 03:50
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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Специалисты озвучили самые продаваемые смартфоны в мире.
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Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни

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В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

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Общество

Мокрый снег и туман придут в Петербург

По словам эксперта, 26 декабря Северная столица попадет в северо-западную, более холодную периферию циклонического вихря.
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Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
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