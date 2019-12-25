Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

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URA.Ru03:45

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Телеканал 360°вчера в 20:29

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
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На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
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Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
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Lenta.ru 05:03
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WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
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Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G

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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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Экономика

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Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

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Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 24 декабря в 18:24
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Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»

США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
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С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
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Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
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Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
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Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

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