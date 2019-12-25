Экономика
ВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен
Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомостивчера в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец02:33
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По информации ЦБ, к началу декабря объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей, а владельцы карт с 28 февраля совершили около 5 млн операций.
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Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу
Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
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Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»
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Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
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Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
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